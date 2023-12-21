МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Немецкое издание Bild неверно истолковало слова министра обороны Украины Рустема Умерова о Крыме в 2024 году, заявляет телеканал "Общественное", ссылаясь на спикера украинского минобороны Иллариона Павлюка. Правительство сообщило о завершении ремонта сухопутного маршрута в Крым

"Немецкая газета-таблоид Bild извратила слова министра обороны Украины Рустема Умерова о сроках освобождения Крыма украинскими военными. На самом деле министр говорил: "Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель. Но Умеров не утверждал, что Крым будет освобожден именно в 2024 году. Журналист задавал этот вопрос несколько раз, но министр избежал каких-либо точных прогнозов с датами", — указывается в публикации.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума в 2014 году, когда 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав России. Украина и многие западные страны по-прежнему считают Крым временно оккупированной территорией.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".