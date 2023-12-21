МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские власти ответят на рейдерский захват культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге спецслужбами Латвии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страны Балтии скооперируются для лучшего соблюдения санкций ЕС

МИД проинформировал, что согласно данным российского посольства в Латвии, 21 декабря латвийские спецслужбы ворвались в "Дом Москвы" в Риге, конфисковали у сотрудников средства связи, проводят опросы и опись имущества и компьютерной техники в помещениях.

"Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют", — указывается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.