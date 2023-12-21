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Россия ответит на захват центра "Дом Москвы" в Риге, заявила Захарова
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Российские власти ответят на рейдерский захват культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге спецслужбами Латвии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД... ПРАЙМ, 21.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские власти ответят на рейдерский захват культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге спецслужбами Латвии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД проинформировал, что согласно данным российского посольства в Латвии, 21 декабря латвийские спецслужбы ворвались в "Дом Москвы" в Риге, конфисковали у сотрудников средства связи, проводят опросы и опись имущества и компьютерной техники в помещениях.
"Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют", — указывается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.