БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является специальной военной операцией, потому что Россия не объявляла Украине войну и не начинала всеобщую мобилизацию. Венгрия назвала условие для вступления Болгарии в Шенгенскую зону

На пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, журналисты спросили Орбана, почему в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине в октябре назвал конфликт на Украине специальной военной операцией.

"Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине… Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", — ответил он.

Он также указал, что пока рано говорить о конкретном содержании возможных мирных соглашений, потому что сначала необходимо договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире.

"Европе угрожает опасность, что если она не начнет переговоры, то в конце концов русские будут договариваться с американцами через голову Европы", — заключил Орбан.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Росси Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.