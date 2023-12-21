ПРАГА, 21 дек — ПРАЙМ. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам 21 декабря глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

"Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", — сказал Вондрашек.

Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.