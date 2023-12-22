МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Испания ветировала участие Евросоюза в операции "Страж процветания" по защите коммерческих судов в Красном море от нападения хуситов, пишет издание Confidencial. Хуситы в Йемене объявили всеобщую мобилизацию

"Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", — пишет газета.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива в связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. К возглавляемой Соединенными Штатами операции присоединились более 20 стран, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В издании отметили, что причина изменения позиции Испании неизвестна.

Ранее вооруженное движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.