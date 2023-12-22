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Испания заблокировала участие ЕС в операции против хуситов в Красном море
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Испания ветировала участие Евросоюза в операции "Страж процветания" по защите коммерческих судов в Красном море от нападения хуситов, пишет издание Confidencial. "Испания наложила... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , новости, в мире, испания, сша, хуситы, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Испания ветировала участие Евросоюза в операции "Страж процветания" по защите коммерческих судов в Красном море от нападения хуситов, пишет издание Confidencial.
"Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", — пишет газета.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива в связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. К возглавляемой Соединенными Штатами операции присоединились более 20 стран, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В издании отметили, что причина изменения позиции Испании неизвестна.
Ранее вооруженное движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.