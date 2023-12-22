МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая военная эскалация могут спровоцировать разрыв отношений России и США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с "Интерфаксом". России есть, что конфисковать у Германии, заявил Лавров

"Российско-американские отношения действительно попали, по сути дела, в коматозное состояние, и произошло это по вине Вашингтона, который не просто сформулировал, но даже доктринально, концептуально закрепил ошибочную и опасную установку на нанесение России стратегического поражения", — сообщил замглавы внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, Москва готова к любым сценариям, но Вашингтон не должен питать иллюзий о том, что Россия не сможет разорвать дипломатические отношения. Министр заключил, что Соединенные Штаты не намерены договариваться на основе взаимного учета интересов, но при этом они опасаются разрушить двусторонние отношения до основания.

Ранее издание New York Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена инициировала переговоры с союзниками о распределении замороженных российских активов на помощь Киеву.