МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз, независимо от ее территориальных проблем, подорвет всю внутреннюю систему объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Киеве рассказали, чем Украина готова поделиться с ЕС

"Слов много, а реально, конечно, принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем… Это просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что принятие Украины в ЕС обернется катастрофическими последствиями. Кроме того, Брюссель должен осознать, что Украину придется принимать вместе с присоединенными к России регионами и дислоцированными там российскими военнослужащими.

Венгрия "нажмет ручной тормоз" если вступление Украины в Евросоюз станет угрозой для национальной экономики, не будет платить за решения Брюсселя, сообщал венгерский лидер.

Песков, в свою очередь, добавил, что европейцы пытаются замаскировать серьезность этого вопроса изрядной долей дискуссий, так как в этом они уже добились успехов.

Комментируя слова Орбана о потерянных территориях, официальный представитель Кремля подчеркнул, что новые территории неотделимы от России.