МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский скоро сам обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать мирные переговоры, пишет издание Sohu. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского о помощи ЕС

По словам авторов публикации, Соединенные Штаты рано или поздно отвернутся от Украины из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Это похоже на выстрел в спину Зеленского, и пистолет находится в руках союзников и, скорее всего, самого близкого из всех — Соединенных Штатов. Боюсь, что Путин, узнав об этом, громко рассмеялся и заключил, что все, что нужно теперь делать России — это просто сидеть и ждать, пока враг сам приползет молить о мире", — заключили в издании.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.