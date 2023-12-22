МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Шведская промышленная компания Saab получила заказ от НАТО на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) Bolide для ПЗРК RBS 70, сообщается в пресс-релизе компании. Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

"Компания Saab получила заказ на ракеты RBS 70 Bolide от Агентства по обеспечению и закупкам НАТО. Стоимость заказа составляет 350 миллионов шведских крон (34,5 миллиона долларов — прим. ред.), поставки будут осуществляться в течение 2027 года", — сказано в публикации.

По данным компании, система RBS 70 установлена более чем в 19 странах, поставлено 1600 систем RBS 70 и более 18 тысяч ракет.

Bolide — это зенитная управляемая ракета малой дальности третьего поколения, предназначенная для поражения различных целей: крылатых ракет, БПЛА, а также самолетов и вертолетов на дальности 9 километров. Высота поражения — 5 тысяч метров, сообщается в материале.