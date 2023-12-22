МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Уверенность президента России Владимира Путина, которую он показывал во время выступления на большой пресс-конференции говорит об успехе российских военных на фронте, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Путин прокомментировал правила в современном миропорядке

"Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. <…> Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, <…> а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает", — отметил он.

По словам Дэвиса, ВСУ приходится отступать к фронту, потому что они терпят одно поражение за другим. Он также добавил, что отсутствие помощи со стороны США также осложняет положение Украины в зоне спецоперации, и предположил, что такими темпами Россия сможет взять под контроль Харьков и Одессу.

"С севера на юг, по всему фронту русские наступают. ВСУ на коленях везде, нет места, где бы они продвигались вперед. <…> Русские наращивают атаки", — резюмировал военный.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.