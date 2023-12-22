МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили в рамках телефонного разговора обострение конфликта на Ближнем Востоке, передает пресс-служба Кремля. Израиль пропустил в сектор Газа цистерны с топливом и бытовым газом

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа", — следует из сообщения.

Российский лидер отметил, что Россия продолжит направлять в сектор Газа товары первой необходимости, а также лекарства и медицинское оборудование. Российская сторона готова оказать поддержку в разрешении палестино-израильского кризиса, заметил президент.

Главы двух государств подчеркнули, что необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие в секторе Газа, а также вернуться к политическому процессу ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года.

Кроме того, Путин особенно отметил настрой двух сторон укреплять сотрудничество, а также подтвердил главе Палестины приглашение посетить Москву в удобные сроки.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.