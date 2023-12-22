2023-12-22T18:09:47+03:00
2023-12-22T18:09:47+03:00
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2023
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Эрдоган раскрыл, к чему приведет контроль роста инфляции
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Взятие под контроль роста инфляции позволит ускорить приток ресурсов в Турцию, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Уверен, что приток ресурсов в нашу страну ускорится... ПРАЙМ, 22.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, турция, инфляция, приток капитала
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 22 дек — ПРАЙМ. Взятие под контроль роста инфляции позволит ускорить приток ресурсов в Турцию, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Уверен, что приток ресурсов в нашу страну ускорится вместе со взятием под контроль роста инфляции. Благодаря стабилизации инфляции глубина нашей фондовой биржи увеличится, а инвесторы смогут получить более легкий доступ к финансовым ресурсам", — сказал Эрдоган выступая в церемонии, посвященной 150-летию основания Стамбульской фондовой биржи.
Годовая инфляция в Турции в ноябре составила 61,98%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в ноябре составила 129,27%.
Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил на прошлой неделе министр финансов Мехмет Шимшек. Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.
В четверг ЦБ Турции повысил учётную ставку до 40% с 42,5%.