АНКАРА, 22 дек — ПРАЙМ. Взятие под контроль роста инфляции позволит ускорить приток ресурсов в Турцию, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5 процента

"Уверен, что приток ресурсов в нашу страну ускорится вместе со взятием под контроль роста инфляции. Благодаря стабилизации инфляции глубина нашей фондовой биржи увеличится, а инвесторы смогут получить более легкий доступ к финансовым ресурсам", — сказал Эрдоган выступая в церемонии, посвященной 150-летию основания Стамбульской фондовой биржи.

Годовая инфляция в Турции в ноябре составила 61,98%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в ноябре составила 129,27%.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил на прошлой неделе министр финансов Мехмет Шимшек. Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.

В четверг ЦБ Турции повысил учётную ставку до 40% с 42,5%.