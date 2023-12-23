2023-12-23T09:36:07+03:00
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2023-12-23T09:36:07+03:00
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Шведский подполковник, обещавший "накостылять" русским, сделал признание
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Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, являвшийся одним из основных экспертов СМИ по Украине и обещавший поведу Киеву в 2023 году, "передумал", сообщает издание Samnytt... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, швеция, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, являвшийся одним из основных экспертов СМИ по Украине и обещавший поведу Киеву в 2023 году, "передумал", сообщает издание Samnytt.
"Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше", — рассказал он газете, которая уточняла, что ранее Паасикиви был убежден в том, что ВСУ "накостыляют российскому медведю" и в текущем году одержат победу.
Однако, как сообщается, на фоне провала украинского контрнаступления даже самый ярый "проукраинский оптимист" засомневался в своих словах. Издание отметила, что в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet полковник заявил, что "теперь все выглядит хуже".
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.