МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, являвшийся одним из основных экспертов СМИ по Украине и обещавший поведу Киеву в 2023 году, "передумал", сообщает издание Samnytt. На Украине признали тотальное доминирование России на фронте

"Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше", — рассказал он газете, которая уточняла, что ранее Паасикиви был убежден в том, что ВСУ "накостыляют российскому медведю" и в текущем году одержат победу.

Однако, как сообщается, на фоне провала украинского контрнаступления даже самый ярый "проукраинский оптимист" засомневался в своих словах. Издание отметила, что в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet полковник заявил, что "теперь все выглядит хуже".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.