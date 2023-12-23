МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия совместно с некоторыми партнерами продолжит удерживать часть взноса, отводимого секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование навязанной США Группы по расследованию и идентификации, рассказал РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова назвала диалог по вступлению Украины в ЕС утешительным призом

Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года Россия не была переизбрана в исполнительный совет Организации.

"В связи с состоявшимися в Гааге выборами в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Российская Федерация совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками будет и впредь играть самую активную роль на площадке ОЗХО", — заявила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, Россия видит задачу восстановить былой авторитет Организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)

Кроме того, Захарова указала, что "после завершения в мае 2024 года членства России в Исполсовете ОЗХО намерены в качестве наблюдателя при данном руководящем органе продолжать последовательно отстаивать интересы Российской Федерации в столь важной в народнохозяйственном плане отрасли, как химическая промышленность, и связанных с ней сферах деятельности".

Говоря о финансовой стороне российского участия в ОЗХО, она указала на то, что "выплата регулярного взноса в бюджет Организации — это обязательство каждого государства-участника КЗХО".

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия прекратит членство в исполнительном совете ОЗХО в мае 2024 года.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представляет собой международную организацию, которая была создана 29 апреля 1997 года при поддержке ООН, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. В 2013 году ОЗХО награждена Нобелевской премией мира.