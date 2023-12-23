МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Германии придется сохранить отношения с Россией, несмотря на ее разногласия с Европой касательно фундаментальных глобальных вопросов, заявил посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф. Белый дом: США объявят о последнем пакете оружия Украине до конца года

"У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам <…> Но Россия является и остается территориально крупнейшей страной мира, занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН и непосредственно соседствует ЕС. Так что нам придется общаться с Россией. Наша первая цель должна состоять в том, чтобы как можно скорее положить конец агрессивной войне России против Украины", — сказал Ламбсдорфф в интервью радиостанции RND, отвечая на вопрос, как улучшить контакты с Россией и ее президентом Владимиром Путиным в перспективе.

Как отметил посол, необходимо достичь на Украине прочного мира, который будет основан на международном праве. По его словам, антироссийские санкции не служат способом "выключения" страны, а лишь методом увеличения цены, которую страна платит за определенные действия.

Кроме того, Ламбсдорфф отметил, что не видит никаких "линий разлома в системе Путина". Также он опроверг слухи о якобы плохом здоровье президента России.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.