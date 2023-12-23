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Орбан заявил, что "по горло сыт Брюсселем"
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его. Отвечая на вопрос о... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, в мире, венгрия, европа, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его.
Отвечая на вопрос о том, не боится ли премьер того, что его избиратели постепенно становятся "по горло сыты Брюсселем", Орбан ответил: "Нет, я принимаю это как естественный факт. Я тоже по горло сыт Брюсселем."
По его словам, вопрос лишь в том, какой вывод Венгрия сделает из ситуации. Орбан отметил, что Будапешту следует попытаться пойти еще глубже, занять позиции, собрать союзников и улучшить Евросоюз.
Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают варианты лишения Венгрии права голоса касательно выделения финансовой поддержки Киеву, так как Будапешт неоднократно блокировал пакеты помощи, а также выступал против начала переговоров о вступлении Украины в европейский блок.
Издание Mandiner ранее приводило слова Орбана о том, что Венгрия намерена внести изменения в Евросоюз, а для этого нужно "захватить Брюссель".