МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его. Орбан заявил, что Венгрия намерена "захватить Брюссель"

Отвечая на вопрос о том, не боится ли премьер того, что его избиратели постепенно становятся "по горло сыты Брюсселем", Орбан ответил: "Нет, я принимаю это как естественный факт. Я тоже по горло сыт Брюсселем."

По его словам, вопрос лишь в том, какой вывод Венгрия сделает из ситуации. Орбан отметил, что Будапешту следует попытаться пойти еще глубже, занять позиции, собрать союзников и улучшить Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают варианты лишения Венгрии права голоса касательно выделения финансовой поддержки Киеву, так как Будапешт неоднократно блокировал пакеты помощи, а также выступал против начала переговоров о вступлении Украины в европейский блок.

Издание Mandiner ранее приводило слова Орбана о том, что Венгрия намерена внести изменения в Евросоюз, а для этого нужно "захватить Брюссель".