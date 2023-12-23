МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украина ввела санкции против 51 физического лица, включая российских граждан, а также в отношении 134 компаний из России и других государств, соответствующие указы появились в субботу на сайте Владимира Зеленского. Эстония готова выдавать Украине беженцев для мобилизации

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Под санкции попали 51 человек, среди которых 43 россиянина, а также граждане Латвии, Украины и Кипра. Санкции введены сроком от 3 до 5 лет и предусматривают следующие ограничения: блокировку активов и ограничение торговых операций, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Среди компаний, попавших под ограничительные меры, в основном указаны российские. В частности "Автодель ГАЗ", компания "Газпром СПКА" по разработке и созданию космических аппаратов, "Газпром Космические системы", "Крымтехнологии".

Санкции также ввели против австрийской компании Optim Holding GmbH, кипрской компании AD Vinal Invest Limited, а также против белорусской организации "Масштабные решения", занимающейся разработкой электронных хранилищ данных для разных секторов экономики.