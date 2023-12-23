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СМИ обвинили Россию в попытках усугубить миграционный кризис в Европе
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Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, считает издание Bild. По мнению авторов статьи, запуск прямых рейсов из Минска в Стамбул и обратно созданной в 2022... ПРАЙМ, 23.12.2023
право, общество , новости, в мире, европа, россия, миграционный кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, считает издание Bild.
По мнению авторов статьи, запуск прямых рейсов из Минска в Стамбул и обратно созданной в 2022 году турецкой авиакомпании Southwind Airlines станут гораздо выгоднее, чем у находящейся под санкциями Belavia.
По мнению польских властей, слова которых приводят в статье, новое направление полетов станет шагом к "организации нового спланированного наплыва беженцев" через Россию и Белоруссию.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят возможности возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу.