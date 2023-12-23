МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, считает издание Bild. С декабря у мигрантов появится новое основание для получения паспорта РФ

По мнению авторов статьи, запуск прямых рейсов из Минска в Стамбул и обратно созданной в 2022 году турецкой авиакомпании Southwind Airlines станут гораздо выгоднее, чем у находящейся под санкциями Belavia.

По мнению польских властей, слова которых приводят в статье, новое направление полетов станет шагом к "организации нового спланированного наплыва беженцев" через Россию и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят возможности возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу.