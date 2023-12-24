МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В ВСУ заявили, что не знают, где призвать еще полмиллиона человек в войска, так как добровольцы "закончились", сообщил в интервью Deutsche Welle* генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. В Лондоне сменили позицию относительно отправки техники Киеву

"Те добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ, закончились… Сказать сложно, когда это (мобилизация полумиллиона человек — прим. ред.) будет и как качественно…, как это осуществить физически, понимания нет", — заявил Марченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые на пресс-конференции затронул тему новой масштабной мобилизации: необходимо дополнительно мобилизовать еще около 400-500 тысяч человек. Подобная мобилизация обойдется бюджету Украины в 13,4 миллиарда долларов.

По словам генерал-майора, взамен потерянных 100 человек, мобилизуют лишь 20. Он добавил, что положительно относится к понижению предельного призывного возраста с 27 лет до 25, добавив, что нет необходимости заполнять потери на фронте женщинами, когда масса украинских мужчин скрывается заграницей.

Он отметил, что из-за нехватки боеприпасов, ВСУ готовятся к развитию наихудшего сценария в 2024 году.

"Этот год был тяжелым, прогнозы сейчас делать не стоит. Я не открою военную тайну, если скажу, что нам очень не хватает снарядов", — сказал он.

* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.