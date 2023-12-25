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В Евросоюзе призвали ответить за мобилизацию украинцев
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Политики Евросоюза должны быть привлечены к ответственности за начало конфликта на Украине, а также выдачу украинцев, подлежащих мобилизации, сообщил в социальной сети Х депутат... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , новости, в мире, ес, украина, ирландия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Политики Евросоюза должны быть привлечены к ответственности за начало конфликта на Украине, а также выдачу украинцев, подлежащих мобилизации, сообщил в социальной сети Х депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Политик ответил на заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении Таллина начать поиск подлежащих призыву украинцев по просьбе киевских властей.
"Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — написал он.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров ранее отмечал, что необходимо мобилизовать граждан, уехавших из страны. По словам представителя Минобороны Иллариона Павлюка, украинцам за рубежом необходимо осознать важность присоединения к армии своей страны.