МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Политики Евросоюза должны быть привлечены к ответственности за начало конфликта на Украине, а также выдачу украинцев, подлежащих мобилизации, сообщил в социальной сети Х депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

Политик ответил на заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении Таллина начать поиск подлежащих призыву украинцев по просьбе киевских властей.

"Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — написал он.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров ранее отмечал, что необходимо мобилизовать граждан, уехавших из страны. По словам представителя Минобороны Иллариона Павлюка, украинцам за рубежом необходимо осознать важность присоединения к армии своей страны.