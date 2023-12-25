МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Декларация Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины является филькиной грамотой, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Медведев оценил, как украинский конфликт отразился на состоянии Европы

Страны G7 ранее на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева. Как заявлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, к документу присоединились свыше 30 стран, а 15 государств выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. Однако позднее его заместитель Андрей Сибига отмечал, что к декларации не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Мальта и Словакия.

"Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота. Но из неё вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. Это посерьезнее", — сообщил Медведев.

По словам политика, вполне вероятно, что какая-нибудь "безумная страна" вроде Великобритании решит создать на территории Украины военную базу. Такой подход говорит о том, что в НАТО Украину не возьмут, так как Европа не хочет войны с Россией, но при этом в индивидуальном порядке Киев может ни в чем себе не отказывать.

Медведев отметил, что при наличии иностранной военной базы на Украине российская сторона ответит незамедлительно. При этом он задался вопросом, будут ли в таком случае страны НАТО вставать на защиту Киева. или оставят его в одиночестве.