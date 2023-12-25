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Захарова оценила "раскачивание" Западом Сербии
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Западные страны пытаются раскачать ситуацию в Сербии с помощью техники "майданных переворотов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В воскресенье, 25... ПРАЙМ, 25.12.2023
новости, в мире, сербия, запад, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Западные страны пытаются раскачать ситуацию в Сербии с помощью техники "майданных переворотов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье, 25 декабря, сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", выражая несогласие с результатами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, а также перекрыли прилегающую улицу. Полиция разогнала протестующих, выставила оцепление.
По словам Захаровой, в ситуации отчетливо видны попытки коллективного Запада раскачать Сербию по схеме "майданных переворотов".
"Строгое следование букве и духу Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны — единственно возможная реакция", — подчеркнула дипломат.