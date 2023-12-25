МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Западные страны пытаются раскачать ситуацию в Сербии с помощью техники "майданных переворотов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сербия намерена соединить газопроводы с Румынией и Северной Македонией

В воскресенье, 25 декабря, сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", выражая несогласие с результатами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, а также перекрыли прилегающую улицу. Полиция разогнала протестующих, выставила оцепление.

По словам Захаровой, в ситуации отчетливо видны попытки коллективного Запада раскачать Сербию по схеме "майданных переворотов".

"Строгое следование букве и духу Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны — единственно возможная реакция", — подчеркнула дипломат.