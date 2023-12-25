New York Times: Саудовская Аравия не заинтересована в борьбе против хуситов
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не намерена присоединяться к другим странам в борьбе против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на фоне последних атак движением судов в Красном море, пишет издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Саудовской Аравии и США.
По данным издания, власти Саудовской Аравии намерены сконцентрировать свое внимание на обеспечении мира на южной границе страны. "Наследный принц Мухаммед Бен Салман Аль Сауд (наследный принц Саудовской Аравии — ред.) теперь является де-факто правителем Саудовской Аравии, и он не заинтересован в том, чтобы его снова втянули в конфликт с хуситами", — сказано в тексте публикации.
По словам чиновников, принц работает над улучшением отношений с Ираном, а также планирует превратить Саудовскую Аравию в крупный деловой центр к 2030 году. Кроме того, принц опасается, что хуситы могут нанести удары по южным городам, в случае вступления Саудовской Аравии в борьбу.
Ранее вооруженное движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее также сообщил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
https://1prime.ru/global/20231225/842665304.html