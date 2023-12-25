МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не намерена присоединяться к другим странам в борьбе против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на фоне последних атак движением судов в Красном море, пишет издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Саудовской Аравии и США. Хуситы в Йемене объявили всеобщую мобилизацию

По данным издания, власти Саудовской Аравии намерены сконцентрировать свое внимание на обеспечении мира на южной границе страны. "Наследный принц Мухаммед Бен Салман Аль Сауд (наследный принц Саудовской Аравии — ред.) теперь является де-факто правителем Саудовской Аравии, и он не заинтересован в том, чтобы его снова втянули в конфликт с хуситами", — сказано в тексте публикации.

По словам чиновников, принц работает над улучшением отношений с Ираном, а также планирует превратить Саудовскую Аравию в крупный деловой центр к 2030 году. Кроме того, принц опасается, что хуситы могут нанести удары по южным городам, в случае вступления Саудовской Аравии в борьбу.

Ранее вооруженное движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее также сообщил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.