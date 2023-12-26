МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Ресурсы для поддержки Украины и интерес к стране ослабли на Западе, сообщает телеканал CNBC. На Украине раскрыли "рецепт победы"

Отмечается, что за год спецоперации России западные военные ресурсы и политический аппетит к финансированию Киева истощился. Кроме того, согласно телеканалу, переговоры с Москвой при прекращении поставок вооружений неизбежны.

"Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры <…> но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора", — выразил CNBC свое мнение аналитик по Европе и России Марио Бикарски.

По его словам, "началом конца" помощи Украине станет возможностью для закрепления российских успехов.

Как отмечает американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Твитти, либо конфликт на Украине станет замороженным, либо Россия победит.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.