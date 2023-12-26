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Politico назвало Путина "лучшим русским"
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Президента России Владимира Путина включили в список "антипремий" 2023 года по версии европейской газеты Politico. Издание назвало главу государства "лучшим русским в роли... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, в мире, владимир путин, премия, сми
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина включили в список "антипремий" 2023 года по версии европейской газеты Politico.
Издание назвало главу государства "лучшим русским в роли русского", отметив, что никто не умеет "так играть с ЕС".
При этом, напоминает газета, российская экономика, несмотря на санкции, "жужжит", в то время как Европа начинает искать выход из конфликта на Украине.
"Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии и Австрии и за пределами этих стран, Путин знает, что время на его стороне", — подчеркивает Politico.