МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина включили в список "антипремий" 2023 года по версии европейской газеты Politico. Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии

Издание назвало главу государства "лучшим русским в роли русского", отметив, что никто не умеет "так играть с ЕС".

При этом, напоминает газета, российская экономика, несмотря на санкции, "жужжит", в то время как Европа начинает искать выход из конфликта на Украине.

"Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии и Австрии и за пределами этих стран, Путин знает, что время на его стороне", — подчеркивает Politico.