МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Успехи России в СВО позволят лишить Украину выхода к Черному морю, заявил польский эксперт Яцек Бартосяк. Его слова приводит издание Do Rzeczy. Нет денег — нет музыки. Иностранцы покидают Украину

Эксперт напомнил, что Киев не получает необходимый объем боеприпасов, а у западных стран нужного количества вооружений нет.

При этом Россия, отметил он, может отрезать Украину от Черного моря. Кроме того, Бартосяк подчеркнул, что успешное российское наступление способно привести к мятежам в рядах ВСУ. Политолог также указал, что Украина разваливается, в то время как экономика России растет на фоне санкций.

"Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — заключил он.