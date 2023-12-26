2023-12-26T16:03:41+03:00
2023-12-26T16:03:41+03:00
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Успехи России в СВО позволят лишить Украину выхода к Черному морю, заявил польский эксперт Яцек Бартосяк. Его слова приводит издание Do Rzeczy. Эксперт напомнил, что Киев не... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, в мире, украина, черное море, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Успехи России в СВО позволят лишить Украину выхода к Черному морю, заявил польский эксперт Яцек Бартосяк. Его слова приводит издание Do Rzeczy.
Эксперт напомнил, что Киев не получает необходимый объем боеприпасов, а у западных стран нужного количества вооружений нет.
При этом Россия, отметил он, может отрезать Украину от Черного моря. Кроме того, Бартосяк подчеркнул, что успешное российское наступление способно привести к мятежам в рядах ВСУ. Политолог также указал, что Украина разваливается, в то время как экономика России растет на фоне санкций.
"Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — заключил он.