РИМ, 26 дек — ПРАЙМ. Каждый второй итальянец готов избавиться от рождественских подарков, перепродав их или вернув в магазин, говорится в исследовании ассоциации Confcooperative. Россиян предостерегли от "надоевшего" новогоднего подарка

"Динамику потребления и склонность к тратам определяют поиск способов сэкономить, который характеризуется неуверенностью в завтрашнем дне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что итальянцы "иногда из эгоизма, иногда по необходимости стремятся защитить свои личные расходы", подтверждая тенденцию последних лет.

Объем сэкономленных на подарках средств оценивается в 3,4 миллиарда евро, что на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. К подобной практике готовы прибегнуть 28,5 миллионов итальянцев. Шесть из десяти человек намерены продать и сдать полученные подарки или сохранить их для новых случаев в течение года, пишет Confcooperative. С наибольшей вероятностью итальянцы избавятся от продовольственных товаров (42% от общего объема), обуви, аксессуаров и косметики (29%), а также книг (17%).