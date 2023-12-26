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В Италии избавятся от рождественских подарков "из эгоизма"
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Каждый второй итальянец готов избавиться от рождественских подарков, перепродав их или вернув в магазин, говорится в исследовании ассоциации Confcooperative. "Динамику потребления... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, в мире, италия, рождество, подарки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИМ, 26 дек — ПРАЙМ. Каждый второй итальянец готов избавиться от рождественских подарков, перепродав их или вернув в магазин, говорится в исследовании ассоциации Confcooperative.
"Динамику потребления и склонность к тратам определяют поиск способов сэкономить, который характеризуется неуверенностью в завтрашнем дне", — говорится в сообщении.
Отмечается, что итальянцы "иногда из эгоизма, иногда по необходимости стремятся защитить свои личные расходы", подтверждая тенденцию последних лет.
Объем сэкономленных на подарках средств оценивается в 3,4 миллиарда евро, что на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. К подобной практике готовы прибегнуть 28,5 миллионов итальянцев. Шесть из десяти человек намерены продать и сдать полученные подарки или сохранить их для новых случаев в течение года, пишет Confcooperative. С наибольшей вероятностью итальянцы избавятся от продовольственных товаров (42% от общего объема), обуви, аксессуаров и косметики (29%), а также книг (17%).