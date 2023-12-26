АНКАРА, 26 дек — ПРАЙМ. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Шведская Saab получила заказ от НАТО на поставку ракет Bolide

26 декабря в парламентской комиссии по иностранным делам состоялись очередные обсуждения по ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. Ранее оппозиционная "Хорошая партия" посчитала недостаточной информацию МИД Турции о процессе. Протокол о членстве Швеции пока не ратифицировали парламенты Турции и Венгрии.

"Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", — сообщил собеседник агентства из зала заседания.

По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная "Хорошая партия" и "Партия Счастья" проголосовали против.

Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.