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Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО
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Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, в мире, турция, швеция, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 26 дек — ПРАЙМ. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
26 декабря в парламентской комиссии по иностранным делам состоялись очередные обсуждения по ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. Ранее оппозиционная "Хорошая партия" посчитала недостаточной информацию МИД Турции о процессе. Протокол о членстве Швеции пока не ратифицировали парламенты Турции и Венгрии.
"Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", — сообщил собеседник агентства из зала заседания.
По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная "Хорошая партия" и "Партия Счастья" проголосовали против.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.