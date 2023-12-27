МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Резервный план Евросоюза по помощи Украине за счет наращивания долга является беспрецедентным по своим масштабам, но при желании Брюссель сможет его осуществить, а сумма заимствований в 20 миллиардов евро не станет критичной и не отразится на благосостоянии европейцев, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Украина получила пакет финансовой помощи от Японии

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана.

"То, что мы сейчас переживаем, последние два года, очень многому прецедентов не было, как и этому предложению. Небольшими порциями были заимствования в ряде случаев, но не в таких масштабах. Заимствования были по частным, единичным случаям. Но сейчас речь идет о заимствованиях на 20 миллиардов. Прецедента такого не было, но это не значит, что это невозможно. Схема может сработать. У ЕС очень большие активы, под которые он может брать такие кредиты на различных рынках", — рассказала Пархалина.

Эксперт добавила, что юридического механизма для осуществления подобной схемы пока нет, ее предстоит проработать, но, по ее мнению, сумма заимствований, которую Брюссель планирует передать Киеву, не является критичной и не скажется на благосостоянии европейцев.

"Двадцать миллиардов, вообще, сумма небольшая, это разбрасывается на все страны ЕС, когда Греция терпела финансовый кризис, Евросоюз выделил под 200 миллиардов. Чуть-чуть это граждане (стран ЕС — ред.) заметили, особенно жители Германии, но это было не катастрофично. Вообще для ЕС 20 миллиардов – это не та сумма, которая может сказаться на благосостоянии граждан", — отметила эксперт.

При этом Пархалина признает, что ЕС переживает кризисные явления в вопросе принятия решений. И необходимость подготовки схемы для помощи Украине это подтверждает. Она отметила, что государства ЕС ускорят процесс обсуждения возможности голосования по экзистенциальным вопросам "квалифицированным большинством, а не консенсусом".

Кроме того, эксперт отметила "фантастическую способность Виктора Орбана торговаться". Эксперт напомнила, что "он в конечном итоге всегда солидарно голосует со странами ЕС, выторговывая за это что-то". По ее словам, сейчас премьер Венгрии пытается разблокировать замороженную для Будапешта помощь в 30 миллиардов евро со стороны фонда ЕС. Именно с этим связаны действия Орбана по блокировке украинской помощи.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.