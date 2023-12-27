Премьер Саксонии Кречмер предложил Украине временно отказаться от территорий
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к киевским властям с предложением "временно" отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня, сообщает газета Der Spiegel.
"В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины", — цитирует издание слова политика.
Немецкий политик также обратился к федеральному правительству Германии с призывом прекратить поставки вооружения Киеву, а также обратиться к дипломатии. Кречмер отметил, что даже Соединенные Штаты уже поняли, что ослабить Россию в военном отношении невозможно и решить конфликт таким способом не получится, поэтому необходимо искать иную стратегию в отношениях с Москвой.
Ранее Кречмер подвергся критике за свои высказывания о ситуации на Украине, в том числе за призыв к "замораживанию" конфликта.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/global/20231227/842685019.html