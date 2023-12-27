МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к киевским властям с предложением "временно" отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня, сообщает газета Der Spiegel. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

"В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины", — цитирует издание слова политика.

Немецкий политик также обратился к федеральному правительству Германии с призывом прекратить поставки вооружения Киеву, а также обратиться к дипломатии. Кречмер отметил, что даже Соединенные Штаты уже поняли, что ослабить Россию в военном отношении невозможно и решить конфликт таким способом не получится, поэтому необходимо искать иную стратегию в отношениях с Москвой.

Ранее Кречмер подвергся критике за свои высказывания о ситуации на Украине, в том числе за призыв к "замораживанию" конфликта.

Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.