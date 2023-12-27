МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС о защите Евросоюза от экономического принуждения со стороны третьих стран содержит дискриминационные нормы в отношении других государств и говорит о слабости объединения, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ЕС рассказали о перспективах европейских компаний на китайском рынке

"Сегодня вступил в силу регламент Европейского парламента и Совета ЕС о защите ЕС и его государств-членов от экономического принуждения со стороны третьих стран. Документ примечательный как по форме, так и по содержанию. И феноменально наглый, добавлю, хотя наглости западников давно уже пора перестать удивляться", — написал политик в своём Telegram-канале.

По мнению законодателя, принятие такого регламента "свидетельствует о том, что ЕС в настоящее время слаб как никогда". "В результате своей санкционной политики он потерял не только дешевые энергоресурсы из России, но и продолжает порочить свою собственную деловую репутацию, не выдерживает конкуренцию на международных рынках. Европейским бюрократам, напринимавшим тысячи незаконных санкций, самим потребовалась защита от правомерных контрмер других государств", — подчеркнул сенатор.

Косачев отметил, что отправной точкой для разработки документа послужило решение властей Литвы открыть так называемое представительство Тайваня в Вильнюсе. "Это образование не является государством, не обладает международной правосубъектностью, а значит не может иметь дипломатических представительств за рубежом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Разумеется, это вызывало обоснованную критику Китая, который ввел торговые ограничения, затронувшие интересы ЕС", — напомнил парламентарий.

И все бы хорошо, если бы возмущение Евросоюза такими действиями Китая было обосновано их односторонним, беспрецедентным и неправовым характером, добавил Косачев. "Ан нет. Ведь односторонние санкции Евросоюза (против того же Китая, но не в последнюю очередь и нашей страны) стали уже притчей во языцех", — написал законодатель.

"Документ имеет рамочную правовую природу, а значит — вскоре мы увидим всё новые и новые пассажи. Так, в регламенте особо оговаривается, что "целесообразно установить правила о происхождении товаров или услуг и о национальной принадлежности поставщиков услуг, инвесторов и обладателей прав интеллектуальной собственности для целей определения ответных мер Союза". Что это, как не дискриминация?", — уверен Косачев.

Всё указывает на то, что принятый регламент "направлен против России и Китая как главных глобальных конкурентов ЕС в сфере внешнеэкономической деятельности", полагает сенатор.

По его словам, нам в России, равно как и в среде государств, подверженных санкционному давлению Запада, следовало бы внимательно изучить сегодняшний опус Евросоюза и "взять из него на вооружение все "золотые правила", которые и смогут принудить Запад следовать общемировому и общепринятому порядку".