МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией уверенно расширяется второй год подряд, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста предыдущего года, заявил президент России Владимир Путин. Индия надеется на расширение инвестиций в российский нефтегазовый сектор

"У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году, если в прошлом году, не помню сколько процентов, за девять месяцев текущего года, мы превысили весь объем роста прошлого года", — отметил Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.

Глава государства указал, что товарооборот растет в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.

Также российский лидер добавил, что отношения двух стран развиваются поступательно, "несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире".

По данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии. За январь-октябрь Индия вдвое нарастила импорт товаров из России — до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.