Путин: товарооборот между Россией и Индией уверенно растет второй год подряд
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией уверенно расширяется второй год подряд, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста предыдущего года, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году, если в прошлом году, не помню сколько процентов, за девять месяцев текущего года, мы превысили весь объем роста прошлого года", — отметил Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.
Глава государства указал, что товарооборот растет в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.
Также российский лидер добавил, что отношения двух стран развиваются поступательно, "несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире".
По данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии. За январь-октябрь Индия вдвое нарастила импорт товаров из России — до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.
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