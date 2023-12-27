ООН, 27 дек — ПРАЙМ. Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Япония оказала финпомощь Украине в 2023 году на 3,7 миллиарда долларов

В среду 27 октября по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".

Постпред обратил внимание на то, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено весьма организованными и скоординированными протестами.

"Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", — сказал Небензя.

Как заявил постпред, сегодня об этом все чаще говорят западные эксперты и политики. "Одно из последних подтверждений прозвучало от конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо заявил, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство", — отметил Небензя.

"Мы хорошо знаем о технологиях дезинформации, которые использовались на майдане. Якобы независимые СМИ и НКО, на самом деле финансируемые западными разведслужбами, внушали в массах ненависть и страх по отношению к властям, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", — подчеркнул он.

В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".