ВАШИНГТОН, 27 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь в размере 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Япония оказала финпомощь Украине в 2023 году на 3,7 миллиарда долларов

Администрация в Белом доме накануне отмечала, что на этом денежные средства на помощь Украине заканчиваются, пока конгрессмены не одобрят новые ассигнования.

Блинкен уточнил, что помощь включает боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые средства и свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Блинкен призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.