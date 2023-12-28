МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о необходимости объявить мобилизацию во всем мире для борьбы с Россией в конфликте на Украине вызвало негодование среди читателей немецкой газеты Die Welt. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

"Значит, начать третью мировую войну ради страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО?— прокомментировал пользователь с ником BecauseRacecar. Другой пользователь с ником Dieter H отметил, что Польша, как это часто бывало в истории, переоценивает себя.

"Дональд хорош, но лишь только американский", — заметил George А.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле отмечали, что на данный момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.