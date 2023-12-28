Читатели Die Welt раскритиковали призыв Туска мобилизовать весь мир против РФ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о необходимости объявить мобилизацию во всем мире для борьбы с Россией в конфликте на Украине вызвало негодование среди читателей немецкой газеты Die Welt.
"Значит, начать третью мировую войну ради страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО?— прокомментировал пользователь с ником BecauseRacecar. Другой пользователь с ником Dieter H отметил, что Польша, как это часто бывало в истории, переоценивает себя.
"Дональд хорош, но лишь только американский", — заметил George А.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле отмечали, что на данный момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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