МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, они могут вестись хоть до полного разгрома "бандеровских войск НАТО", заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. В США признали, что Байден подписал Украине "смертный приговор"

Политик 28 декабря, в четверг, побеседовал с РИА Новости. Ему задали вопрос, возможны ли мирные переговоры, к которым Запад начал толкать Киев.

"Переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", — ответил Медведев.

Он добавил, что Россия продолжит СВО до полного разоружения Украины, ее отказа от нацистской идеологии, смещения бандеровского режима.

Медведев также подчеркнул, что русские города Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев временно оккупированы, и пока обозначены на картах желто-голубым.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.