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Отсутствие манер у европейских чиновников удивило Лаврова
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Отсутствие манер у европейских чиновников удивляет, заявил в беседе с РНИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. Так министр прокомментировал визит в Пекин председателя... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, в мире, сергей лавров, ес, чиновники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Отсутствие манер у европейских чиновников удивляет, заявил в беседе с РНИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
Так министр прокомментировал визит в Пекин председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета. По его словам, Ляйен отмечала, что ЕС будет относиться к Китаю так, как Китай будет относиться к Украине.
Как подчеркнул Лавров, Европа привыкла таким образом общаться с бывшими колониями и зависимыми от нее государствами.
"Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", — сказал глава МИД.