МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Отсутствие манер у европейских чиновников удивляет, заявил в беседе с РНИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. В Европарламенте фон дер Ляйен назвали "фрау геноцид"

Так министр прокомментировал визит в Пекин председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета. По его словам, Ляйен отмечала, что ЕС будет относиться к Китаю так, как Китай будет относиться к Украине.

Как подчеркнул Лавров, Европа привыкла таким образом общаться с бывшими колониями и зависимыми от нее государствами.

"Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", — сказал глава МИД.