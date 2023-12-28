МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не более чем плод больного воображения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Могли избежать". Маск обвинил Зеленского в продолжении конфликта

Глава МИД в беседе с РИА Новости высказался о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира".

"Целью была заставить их (страны — ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное — "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"", — отметил он.

Кроме того, Лавров упомянул, что десять дней назад прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. По его словам, вышеупомянутая встреча прошла в полной секретности, однако близкие союзники России "никому не обещали держать от нее какие-то тайны".

Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.