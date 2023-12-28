МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Во главе Еврокомиссии нередко сидят люди, которые ни с кем не согласовывают свои решения, из-за этого внутри ЕС назрели новые противоречия, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. В Европарламенте фон дер Ляйен назвали "фрау геноцид"

"В Европе, в той же Венгрии, Словакии, в некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, в других странах все больше и больше парламентариев и политиков оппозиционных задают вопрос: "Почему 27 странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал и состав которой является предметом подковерного торга лидеров стран Евросоюза"", — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Министр также добавил, что в Евросоюзе существует правило "все поровну", то есть каждая входящая в блок страна должна иметь своего комиссара. Однако, по его словам, "авторитарно настроенная Урсула фон дер Ляйен" сама провоцирует противоречия тем, что отказывается согласовывать свои решения с европейскими чиновниками.

"И вот тут начинаются торговля, комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых очень серые личности потом проникают в Еврокомиссию", — рассказал министр.

Согласно словам Лаврова, ЕС в текущий момент сталкивается с огромным количеством проблем, которые вызваны, в том числе, антироссийскими санкциями. Глава МИД отметил, что ситуация внутри союза будет только усугубляться.