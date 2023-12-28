МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Польша преследует собственные корыстные интересы, поэтому она никогда не была искренним союзником Украины, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Путин рассказал о "снах" Польши об Украине

"Любовь" поляков к украинцам, возможно, и разрушена, если она вообще была. Скорее, Польшей двигали не эмоции, а совсем другие факторы. Прежде всего ее правящие круги стремились через поддержку Украины закрепить свою роль в НАТО как ключевого государства на "переднем краю" военно-политической схватки с Россией. Главное, что движет польской элитой, это огромные амбиции, несоразмерные с подлинным весом Польши в европейских делах", — отметил он.

По словам сенатора, желание Варшавы освоить западные украинские территории стало еще одним одним фактором отношений двух стран.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев не раз заявлял, что Варшава и Запад предлагают Киеву сближение из корыстных побуждений, рассчитывая захватить западные территории. О такой угрозе говорили также директор

Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Поддерживая Украину в конфликте с Россией, Польша с помощью "зонтика" НАТО и ЕС стремится лишь к одному — обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой, уверен зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Страна, на его взгляд, полна решимости вернуть свои территории.