МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европа не умеет воевать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Киев Индепендент". Украина оставила Германию безоружной, пишет СМИ

"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область", — отметил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что Европа не может приспособиться к полномасштабным боевым действиям и пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль. Кроме того, наблюдаются серьезные проблемы с наращиванием производства снарядов и необходимой военной техники, заключил Кулеба.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.