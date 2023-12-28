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Кулеба обвинил Европу в неумении воевать
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Европа не умеет воевать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Киев Индепендент". "Потому что война крайне непопулярна в этой части света... ПРАЙМ, 28.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европа не умеет воевать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Киев Индепендент".
"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область", — отметил глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что Европа не может приспособиться к полномасштабным боевым действиям и пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль. Кроме того, наблюдаются серьезные проблемы с наращиванием производства снарядов и необходимой военной техники, заключил Кулеба.
Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.