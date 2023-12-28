КИШИНЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу. Молдавия возьмет кредит у ЕБРР для пополнения запасов газа

Ранее оппозиция в Молдавии выступила против присоединения страны к названному документу, который был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы. Несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента.

"Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата", — заявил Гросу на заседании. Решение было принято голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция в заседании не участвовала.

В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".