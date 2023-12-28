МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Страны коллективного Запада должны сначала решить свои собственные проблемы с расизмом и неоколониализмом, прежде чем поучать другие государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

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"Неплохо было бы им (странам коллективного Запада — ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства России привела в качестве примера ситуацию с дискриминацией коренных народов Соединенных Штатов. "Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества — таких около половины — не имеют даже их: из 574 племён резервации есть только у 326. Остальные продолжают бороться за свои права, но, конечно, безуспешно", — отметила Захарова.

Дипломат заключила, что политика расизма и неоколониализма встречается и в Австралии, где власти изымают детей у аборигенов, что приводит к уничтожению культурного наследия. Она также упомянула всплеск ультранасилия в Канаде в отношении представителей нетитульных национальностей, включая индейцев и евреев.