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https://1prime.ru/global/20231228/842702415.html
Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию нельзя сломить
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В Европе и на Женевском международном уровне понимают, что Россия победит, поэтому переходят на ее сторону, указывается на Telegram-канале постоянного представителя России при ООН... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, в мире, россия, оон, женева
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе и на Женевском международном уровне понимают, что Россия победит, поэтому переходят на ее сторону, указывается на Telegram-канале постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
"В Европе и международной Женеве мы все отчетливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины — в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придется смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать", — сказано в документе.
Дипломат добавил, что в этом процессе Россия опирается на "все возрастающую поддержку" сторонников, которые разделяют призывы России к созданию многополярного мира, основанного на равенстве и учете интересов всех государств.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.