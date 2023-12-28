ЖЕНЕВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе и на Женевском международном уровне понимают, что Россия победит, поэтому переходят на ее сторону, указывается на Telegram-канале постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. В ООН раскрыли, как богатые страны эксплуатируют развивающиеся

"В Европе и международной Женеве мы все отчетливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины — в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придется смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать", — сказано в документе.

Дипломат добавил, что в этом процессе Россия опирается на "все возрастающую поддержку" сторонников, которые разделяют призывы России к созданию многополярного мира, основанного на равенстве и учете интересов всех государств.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.