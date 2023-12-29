МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Отход Вооруженных сил Украины из Марьинки сильно ударил по международной поддержке Украины, сообщил британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для издания Telegraph. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже", — отметил эксперт.

Кемп также выразил мнение, что поддержка Киева иссякает в связи с внутренними противоречиями в странах западных союзников, конфликта на Ближнем Востоке, а также провалами украинских военных на поле боя. Он подчеркнул, что 2024 год станет решающим для Европы и, вероятно, принесет России новые победы в военном плане.

Российская армия добивается успехов в Донецкой области, освобождая города и оттесняя боевые подразделения противника. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР.

В западных СМИ все чаще сообщают, что поддержка со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза ослабевает, а координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что Вашингтон не может дать Украине гарантий в продолжении помощи из-за отказа Конгресса выделить дополнительное финансирование.