МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Риск заражения смертельно опасной и неизлечимой болезнью хронического изнурения(CWD)существует, но случаев заражения людей пока не было, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь

Он уточнил, что заразиться можно, съев мясо инфицированного животного.

Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби оленей".

"Насколько я знаю, первые случаи были зафиксированы в Канаде еще в 1960 году. Именно там была обнаружена эта прионная болезнь, истощающая хроническая болезнь оленей, также известная как CWD. Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано", — указал Артамонов.

Прионной болезнью называют прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное инфекционными белками (прионами).

Эксперт подчеркнул, что люди заражались похожей болезнью: Крейтцфельдта-Якоба, поев инфицированное мясо коровы, поэтому существует риск перехода CWD к человеку подобным образом.

Артамонов отметил, что прионные заболевания очень медленно развиваются и никак не поддаются лечению.