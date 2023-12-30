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https://1prime.ru/global/20231230/842713683.html
В МИД заявили о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе
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США могут использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против России, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. "В Вашингтоне... ПРАЙМ, 30.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США могут использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против России, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин.
"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", — заявил он.
Как добавил Галузин, все это противоречит подлинным интересам народов, проживающих в регионе.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения демонстрирует желание кардинально переориентировать внешнюю политику, а ЕС и США своими действиями показывают намерение вытеснить Россию с Южного Кавказа. По словам Захарова, Ереван делает это исключительно "с подачи или подсказки Запада".