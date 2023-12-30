МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США могут использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против России, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявили в МИД

"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", — заявил он.

Как добавил Галузин, все это противоречит подлинным интересам народов, проживающих в регионе.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения демонстрирует желание кардинально переориентировать внешнюю политику, а ЕС и США своими действиями показывают намерение вытеснить Россию с Южного Кавказа. По словам Захарова, Ереван делает это исключительно "с подачи или подсказки Запада".