МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США могут использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против России, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

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"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", — заявил он.

Как добавил Галузин, все это противоречит подлинным интересам народов, проживающих в регионе.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения демонстрирует желание кардинально переориентировать внешнюю политику, а ЕС и США своими действиями показывают намерение вытеснить Россию с Южного Кавказа. По словам Захарова, Ереван делает это исключительно "с подачи или подсказки Запада".