МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля. Исследование показало, где россияне планируют отмечать Новый год

"Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 годом глав зарубежных государств и правительств", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие урегулированию и восстановлению в Сирии.

Кроме того, глава государства поздравил с наступающим Новым годом лидеров Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, отметил стремительное развитие сотрудничества между странами.

Путин в поздравлении с наступающим Новым годом президента Индии Драупади Мурму отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного партнерства России и Индии продолжают динамично развиваться.

Президент России также поздравил председателя КНР Си Цзиньпину и подчеркнул высокую динамику экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

"Президент России направил искренние поздравления по случаю Нового, 2024 года и приближающегося Праздника Весны председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, акцентировав, что два российско-китайских саммита в уходящем году — весенний в Москве и осенний в Пекине — придали мощный импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами на всех направлениях", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.