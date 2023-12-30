МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Удары России по объектам на территории Украины наглядно продемонстрировали, что будет ждать Киев в следующем году, рассказал в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала. На Украине объяснили, зачем Зеленский пошел ва-банк

"Это (российские удары — ред.) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году", — поделился он своим мнением.

Масала также отметил, что украинская сторона была не права, когда утверждала, что Россия полностью использовала свой ракетный арсенал. По его словам, страна увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала конфликта.

Эксперт также добавил, что следующий год для Украины может стать решающим, так как она может полностью лишиться поддержки со стороны западных союзников.

"2024 год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет", — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.