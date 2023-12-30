ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Число мигрантов, прибывших на границу США со стороны Мексики в декабре 2023 года, стало рекордным с 2000 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности страны. В Германии предложили отменить выплаты для неработающих мигрантов

"Пограничные службы насчитали более чем 225 тысяч мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года", — говорится в публикации.

Отмечается, что на протяжении декабря приток нелегальных мигрантов превышал десять тысяч человек в сутки и только в последние дни стал сокращаться.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам.

Споры вокруг миграционного вопроса стали основной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская партия настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.