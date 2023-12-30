2023-12-30T22:46:05+03:00
2023-12-30T22:46:05+03:00
2023-12-30T22:46:05+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231230/842715031.html
В США прибыло рекордное с 2000 года число мигрантов
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число мигрантов, прибывших на границу США со стороны Мексики в декабре 2023 года, стало рекордным с 2000 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства внутренней... ПРАЙМ, 30.12.2023
общество , новости, в мире, сша, мигранты, граница, мексика
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
https://1prime.ru/society/20231229/842708293.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Число мигрантов, прибывших на границу США со стороны Мексики в декабре 2023 года, стало рекордным с 2000 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности страны.
"Пограничные службы насчитали более чем 225 тысяч мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года", — говорится в публикации.
Отмечается, что на протяжении декабря приток нелегальных мигрантов превышал десять тысяч человек в сутки и только в последние дни стал сокращаться.
Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам.
Споры вокруг миграционного вопроса стали основной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская партия настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.